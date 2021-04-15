Рафаэль ван дер Ваарт сравнил Вернера со слепой лошадью

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Экс-хавбек "Реала" и "Тоттенхэма" Рафаэль ван дер Ваарт высказался касательно игроков лини атаки "Челси".

"Я бы всегда выпускал Зиеша, он лучший. Он врывается и подает, как и Маунт. Именно это нужно Жиру.

Вернер отличается высокой скоростью, и это может быть полезно на выезде, когда вас прессингуют, но он просто опускает голову и несется вперед.

Вернер – слепая лошадь, что он уже доказал в Германии", – заявил ван дер Варт для Ziggo Sport.

В текущем сезоне Вернер выходил на поле за "аристократов" в 41 матче во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и 11 результативных передач.

У Зиеша 4 гола и 4 ассиста в 29 встречах.

Маунт смог отличится 8 раз и отдал 7 голевых передач в 43 играх за команду.