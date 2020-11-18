Рафаэль Варан может перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Рафаэль Варан может перейти в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому защитнику мадридского "Реала" Рафаэлю Варану, сообщает Manchester News Evening.

По сведениям издания, английский клуб попробует подписать француза следующим летом, если "Реал" не продлит с ним контракт, который истекает летом 2022 года. Манкунианцы хотели приобрести игрока в 2018 году, но тогда королевский клуб потребовал за него полную сумму отступных в размере 500 миллионов евро. Впрочем, сейчас "Реал" может согласиться на трансфер, так как Варан стал часто допускать ошибки, приводящие к голам в ворота его команды.

В нынешнем сезоне 27-летний Варан провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Варан - первый за 12 лет игрок "Реала", допустивший две результативные ошибки в одном матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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