Рафаэль Варан заразился коронавирусом и пропустит матч против "Ливерпуля"

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Рафаэль Варан заразился коронавирусом и пропустит матч против "Ливерпуля"Фото: Твиттер @raphaelvarane 
Защитник "Реала" Рафаэль Варан не поможет своей команде в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

На официальном сайте "королевского клуба" появилась информация о том, что футболист сдал положительный тест на коронавирус.

Если повторный тест подтвердит болезнь, то француз пропустит "эль-класико" против "Барселоны" и ответный четвертьфинальный матч ЛЧ против "Ливерпуля". 

Это не первая потеря "сливочных" в линии обороны. Ранее из-за травмы вылетел капитан команды Серхио Рамос.

По этой причине в заявку на матч главный тренер команды Зинедин Зидан вынужден был внести центральных защитников Начо и Эдера Милитао.

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