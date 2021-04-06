Рафаэль Варан заразился коронавирусом и пропустит матч против "Ливерпуля"
Фото: Твиттер @raphaelvarane
Защитник "Реала" Рафаэль Варан не поможет своей команде в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
На официальном сайте "королевского клуба" появилась информация о том, что футболист сдал положительный тест на коронавирус.
Если повторный тест подтвердит болезнь, то француз пропустит "эль-класико" против "Барселоны" и ответный четвертьфинальный матч ЛЧ против "Ливерпуля".
Это не первая потеря "сливочных" в линии обороны. Ранее из-за травмы вылетел капитан команды Серхио Рамос.
По этой причине в заявку на матч главный тренер команды Зинедин Зидан вынужден был внести центральных защитников Начо и Эдера Милитао.
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