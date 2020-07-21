Рафаэля Бенитеса зовут в Бразилию

Главный тренер "Далянь Про" Рафаэль Бенитес может в скором времени сменить команду, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, испанский наставник получил приглашение возглавить "Фламенго".

Бразильский клуб ищет нового рулевого после ухода Жорже Жезуша в "Бенфику" и кандидатура Бенитеса пока является приоритетной.

В мае утверждалось, что 60-летний специалист изучает возможность возвращения в "Ньюкасл" после покупки клуба арабскими шейхами.

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