Рафинье предстоит операция на колене

Хавбеку "Барселоны" Рафинье Алькантаре предстоит сделать операцию, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболиста все еще беспокоит колено несмотря на то, что он проходит курс реабилитации.

Напомним, что Рафинье диагностировали трещину в мениске.

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