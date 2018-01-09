Рафиньей интересуется итальянский гранд

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Рафиньей интересуется итальянский грандПолузащитник каталонской "Барселоны" Рафинья Алькантара может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как информирует TuttoMercato, в услугах 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" заинтересован итальянский "Интер". Ожидается, что сам игрок будет не против перебраться в стан "нерадзурри" ввиду высокой конкуренции за место в составе каталонского гранда.

Напомним, Рафинья лишь недавно приступил к тренировкам в общей группе "Барселоны" после полученной в прошлом сезоне травмы.

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