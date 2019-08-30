Рафинья Алькантара намерен перейти в "Валенсию"
Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара хочет сменить клуб этим летом.
Как сообщает Cadena SER, бразилец опасается, что после восстановления Усмана Дембеле или возможного трансфера Неймара он не будет иметь стабильной игровой практики.
Отмечается, что 26-летний игрок хочет перебраться в "Валенсию", которая ранее проявляла к нему интерес.
В этом сезоне Рафинья принял участие в двух матчах, однако результативными действиями не отличился.
Читайте также: "Барселона" назвала условие для ухода Рафиньи в аренду. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Селихов отказался покидать "Спартак"
-
Рафинья Алькантара намерен перейти в "Валенсию"
-
"Зенит" опубликовал расписание игр группового раунда Лиги Чемпионов
-
"Локомотив" представил расписание матчей групповой стадии Лиги Чемпионов
-
Дочь Луиса Энрике умерла от рака
-
Стали известны все участники групповой стадии Лиги Европы
-
Лига Европы: "Вулверхэмптон", "Рейнджерс" и "Айнтрахт" пробились в групповой этап
-
Уткин объяснил причину вылета "Спартака" из Лиги Европы
-
Кононов: "Это сильный удар, но команда переживет его"
-
"Интер" объявил об аренде Алексиса Санчеса
-
Недвед: "Локомотив" - хитрая команда"
-
Ван Дейк: "Этот трофей - это заслуга всех, с кем я работал"
-
Хеннес ушел с должности президента "Баварии"
-
1
"Спартак" снова проиграл "Браге" и вылетел из Лиги Европы
-
Лига Европы: "Эспаньол" выбил "Зарю", БАТЭ не смог пройти "Астану"
-
"Карпаты" расторгли соглашение с уругвайским футболистом за то, что он избил игрока молодежки
-
1
Роналду: "У нас с Месси битва 15 лет, он подталкивает меня, а я его"
-
Семак: "Группа абсолютно непредсказуемая"
-
Семин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Чемпионов
-
Бабаев: "Контракт Гогуа допускает крайне жесткие санкции в случае допущения нарушения режима"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|5
|Реал Сосьедад
|2
|4
|6
|Алавес
|2
|4
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Мальорка
|2
|3
|11
|Сельта Виго
|2
|3
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Хетафе
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Эспаньол
|2
|1
|18
|Бетис
|1
|0
|19
|Барселона
|1
|0
|20
|Леганес
|1
|0