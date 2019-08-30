Рафинья Алькантара намерен перейти в "Валенсию"

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Рафинья Алькантара намерен перейти в "Валенсию"

Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара хочет сменить клуб этим летом.

Как сообщает Cadena SER, бразилец опасается, что после восстановления Усмана Дембеле или возможного трансфера Неймара он не будет иметь стабильной игровой практики.

Отмечается, что 26-летний игрок хочет перебраться в "Валенсию", которая ранее проявляла к нему интерес.

В этом сезоне Рафинья принял участие в двух матчах, однако результативными действиями не отличился.

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