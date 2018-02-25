Рафинья Алькантара определился со своим будущим

Полузащитник "Интера" Рафинья Алькантара дал понять, что он хочет стать полноценным игроком "нерадзурри" и не думает о возвращении в "Барселону".

"Разумеется, я хочу, чтобы "Интер" выкупил мой контракт. Я приехал сюда не для того, чтобы набрать форму, а затем вернуться в "Барселону". Я хочу остаться здесь. Всё остальное уже зависит от "Интера" - цитирует 25-летнего бразильца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сейчас Рафинья выступает за "Интер" на правах аренды. По окончании сезона миланский клуб может выкупить хавбека у "Барселоны" за 35 миллионов евро.

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