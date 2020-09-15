Рафинья Алькантара останется в "Барселоне"

"Барселона" не нашла покупателя на полузащитника Рафинью Алькантару, пишет Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" были готовы продать бразильца за 16 миллионов евро, но ни один клуб не сделал такого предложения по нему.

Сам 27-летний футболист, несмотря на риск остаться без игровой практики, решил не требовать своего ухода.

Ранее сообщалось, что Рафинья может оказаться в английском "Лидсе".

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