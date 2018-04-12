Рафинья Алькантара принял решение по своему будущему

Полузащитник миланского "Интера" Рафинья Алькантара, права на которого принадлежат каталонской "Барселоне", принял решение по своему будущему.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 25-летний хавбек выразил желание продолжить карьеру в стане "нерадзурри". Бразилец надеется, что ближайшим летом итальянский гранд воспользуется правом выкупа его контракта у "сине-гранатовых".

В нынешнем сезоне Рафинья сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за "Интер".

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