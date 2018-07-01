Рафинья Алькантара с семьёй прибыл в Москву поддержать брата и сборную Испании

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Рафинья Алькантара с семьёй прибыл в Москву поддержать брата и сборную Испании

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара, отыгравший сезон в аренде в "Интере", с семьёй прибыл в Москву поддержать брата Тьяго и сборную Испании в матче против команды России.

Отметим, что сам Рафинья выступает за сборную Бразилии, с которой выиграл Олимпиаду. 

Брат Рафиньи Тьяго не попал в стартовый состав сборной Испании, но может выйти на замену по ходу матча.

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