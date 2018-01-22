Рафинья Алькантара стал игроком "Интера"

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Рафинья Алькантара стал игроком "Интера"

Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара на правах аренды присоединился к "Интеру".

Как сообщает официальный сайт клуба, "нерадзурри" взяли игрока в аренду до конца нынешнего сезона. Также у "Интера" есть право выкупа футболиста за 35 миллионов евро.

Напомним, что из-за травмы Рафинья в этом сезоне принял участие всего в одной игре.

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