Рафинья близок к переезду в Серию А

Полузащитник каталонской "Барселоны" Рафинья Алькантара близок к переходу в миланский "Интер", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "нерадзурри" уже достигли соглашения с самим футболистом. Теперь итальянский гранд ожидает решения от "сине-гранатовых", которым они предложили взять 24-летнего хавбека в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа за 18 миллионов евро.

Напомним, именно такие условия были выдвинуты "Барселоной" "Интеру" по трансферу Рафиньи. | soccernews.ru