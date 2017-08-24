Рафинья дал согласие на переход в "Милан"

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Рафинья дал согласие на переход в "Милан"Полузащитник каталонской "Барселоны" Рафинья Алькантара дал свое согласие на переход в итальянский "Милан".

Как информирует известный журналист Джанлука Ди Марцио, 24-летний хавбек остался впечатлен планами "россонери" построить конкурентоспособную команду, поэтому он намерен отдать предпочтение "красно-черным" перед клубами английской Премьер-Лиги.

Теперь "Милану" предстоит согласовать условия перехода футболиста с "Барселоной".

Напомним, "Милан" хотел бы взять Рафинью в аренду. | soccernews.ru

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