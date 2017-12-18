Рафинья готов сыграть в Эль Класико

Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара восстановился от повреждения колена.

Как сообщает FourFourTwo, бразилец уже занимается в общей группе и готов принять участие в Эль Класико.

Напомним, что Рафинья отсутствовал на футбольном поле с апреля 2017 года.

Поединок между "Реалом" и "Барселоной" состоится 23 декабря.

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