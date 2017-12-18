Рафинья готов сыграть в Эль Класико

Теги реал мадридбарселонарафинья алькантара

Рафинья готов сыграть в Эль Класико

Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара восстановился от повреждения колена.

Как сообщает FourFourTwo, бразилец уже занимается в общей группе и готов принять участие в Эль Класико.

Напомним, что Рафинья отсутствовал на футбольном поле с апреля 2017 года.

Поединок между "Реалом" и "Барселоной" состоится 23 декабря.

Читайте также: Алькасер выбыл из строя на три недели и не сыграет с "Реалом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов