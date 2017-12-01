Рафинья хочет обсудить с "Баварией" свое будущее

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Рафинья хочет обсудить с "Баварией" свое будущее

Защитник "Баварии" Рафинья поделился информацией касательно своего будущего.

"Я хотел бы в декабре встретиться с руководством "Баварии" и поговорить о будущем. Хочу знать, какие планы у клуба на мой счет. Я очень уважаю "Баварию", люблю клуб и этот город. Не хочу принимать какое-либо решение, пока не узнаю о мнении руководства.

Я в отличной форме и играю стабильно. У меня много предложений из Бразилии и Европы, но на данный момент есть соглашение с "Баварией", так что я думаю только о мюнхенском клубе" - приводит слова Рафиньи твиттер Bayern & Germany‏.

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