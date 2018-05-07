Рафинья хочет остаться в "Интере"

Мазиньо, отец хавбека Рафиньи Алькантары, поделился информацией о будущем своего сына.

"Неважно, квалифицируется "Интер" в Лигу Чемпионов или в Лигу Европы, для меня важен прогресс Рафы. У него большое будущее. В Милане сейчас все счастливы, но нам нужно подождать. В клубе ценят его вклад в работу, и это важно.

Если нас попросят остаться, посмотрим за реакцией "Барселоны". Но пока мы нацелены на то, чтобы остаться в "Интере". Это прекрасный клуб, а Милан - прекрасный город" - цитирует Мазиньо FCInterNews.

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