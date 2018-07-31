Рафинья: "Хотел бы снова увидеть Тьяго в "Барселоне"

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Рафинья: "Хотел бы снова увидеть Тьяго в "Барселоне"Полузащитник каталонской "Барселоны" Рафинья Алькантара высказался по будущему своего брата Тьяго, который выступает за мюнхенскую "Баварию".

"Тьяго? Я хотел бы снова увидеть его в "Барсе", потому что я думаю, что он прекрасно вписывается в эту команду", - приводит слова 25-летнего хавбека "сине-гранатовых" sport.es.

Тьяго Алкантара выступал за первую команду "Барселоны" в период с 2008-го по 2013-й годы.

Напомним,  "Барселона" не будет приобретать замену Диню. | soccernews.ru

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