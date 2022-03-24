Рафинья из "Лидса" готов перейти в "Барселону"
Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Лидса" Рафинья Диас надеется перейти в "Барселону" в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, помочь сделке может тот факт, что агентом хавбека является бывший игрок каталонцев Деку. Впрочем, проблемой может оказаться стоимость игрока. "Лидс" отказывается снижать сумму отступных в размере 75 миллионов евро, а "Барселона" готова заплатить только 35 миллионов. Бразильцем также интересуются "Бавария" и "Ливерпуль".
В нынешнем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 28 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
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|36
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|Борнмут
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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