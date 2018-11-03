Рафинья: "Мне странно праздновать гол в ворота "Интера"

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Рафинья: "Мне странно праздновать гол в ворота "Интера"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара заявил, что испытал необычные ощущения, забив гол в ворота "Интера" (2:0).

"Я испытал огромную радость, забив за "Барселону", но с другой стороны мне было странно праздновать этот гол из уважения к своим бывшим товарищам по команде. Игра против "Интера" - необычное событие. Несколько месяцев назад я играл с этими ребятами бок о бок, а теперь они мои соперники. Очень странно. 

Я был уверен, что останусь в "Интере", хотел этого, но обстоятельства изменились. В команде предпочли других игроков, и у меня не было выбора, кроме как уйти в другое место. Но я благодарен "Интеру" за помощь, которая была оказана мне на протяжении девяти месяцев" - цитирует слова Рафинью Corriere dello Sport.

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