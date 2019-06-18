Рафинья может этим летом сменить "Барселону" на "Валенсию"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья этим летом может перейти в "Валенсию". Об этом информирует Mundo Deportivo.

По данным источника, "Барселона" готова продать футболиста. Трансферная стоимость игрока - 15 миллионов евро.

26-летний Рафинья - воспитанник "Барселоны". В минувшем сезоне он участвовал лишь в 5 матчах, так как восстанавливался после разрыва крестообразной связки.

Контракт бразильца с каталонским клубом действителен до лета 2020 года.

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