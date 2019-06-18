Рафинья может этим летом сменить "Барселону" на "Валенсию"

Теги барселонаваленсиярафинья алькантаратрансферы

Рафинья может этим летом сменить "Барселону" на "Валенсию"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья этим летом может перейти в "Валенсию". Об этом информирует Mundo Deportivo.

По данным источника, "Барселона" готова продать футболиста. Трансферная стоимость игрока - 15 миллионов евро.

26-летний Рафинья - воспитанник "Барселоны". В минувшем сезоне он участвовал лишь в 5 матчах, так как восстанавливался после разрыва крестообразной связки.

Контракт бразильца с каталонским клубом действителен до лета 2020 года.

Читайте также: Суарес поразил фанатов ужасной формой во время Кубка Америки| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Катар может лишиться права на проведение ЧМ-2022

СМИ: Катар может лишиться права на проведение ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов