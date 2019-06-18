Рафинья может этим летом сменить "Барселону" на "Валенсию"
Полузащитник "Барселоны" Рафинья этим летом может перейти в "Валенсию". Об этом информирует Mundo Deportivo.
По данным источника, "Барселона" готова продать футболиста. Трансферная стоимость игрока - 15 миллионов евро.
26-летний Рафинья - воспитанник "Барселоны". В минувшем сезоне он участвовал лишь в 5 матчах, так как восстанавливался после разрыва крестообразной связки.
Контракт бразильца с каталонским клубом действителен до лета 2020 года.
Читайте также: Суарес поразил фанатов ужасной формой во время Кубка Америки| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Джеррард отказался перейти на работу в "Дерби Каунти" этим летом
-
Де Лигт не хочет переходить в "Барселону"
-
Анюков может стать играющим тренером в "Зените"
-
"Милан" может пропустить Лигу Европы-2019/20, чтобы избежать наказания за нарушение ФФП
-
"Краснодар" нацелился на полузащитника "Фейеноорда" Вильена
Лента новостей
-
Гилфи Тор Сигурдссон женился на Мисс Исландия - 2008
-
СМИ: Катар может лишиться права на проведение ЧМ-2022
-
Джеррард отказался перейти на работу в "Дерби Каунти" этим летом
-
"Оренбург" в товарищеском матче проиграл румынскому ЧФР
-
Рафинья может этим летом сменить "Барселону" на "Валенсию"
-
Понсе: "Меня отлично встретили в "Ахмате". Команда очень дружная и сплоченная"
-
Де Лигт не хочет переходить в "Барселону"
-
"Спартак" должен выплатить Глушакову 100 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта
-
Симеоне - о трансфере Фелиша: "Атлетико" любит покупать молодых игроков"
-
Анюков может стать играющим тренером в "Зените"
-
Бакаев: "Рад наконец-то вернуться в "Спартак" и увидеть своих товарищей"
-
Президент "Лиона" опроверг интерес "Ливерпуля" к Фекиру
-
Защитник "Локомотива" Денисов перейдет в "Рубин"
-
"Милан" может пропустить Лигу Европы-2019/20, чтобы избежать наказания за нарушение ФФП
-
Эмерсон: "Азар написал "Люблю вас,парни" и вышел из общей группы в вотсап"
-
"Краснодар" нацелился на полузащитника "Фейеноорда" Вильена
-
Фабио Капелло сказал, что Неймару не хватает скромности
-
"Зенит" предлагал игроку "Рубина" Сорокину зарплату 35 миллионов рублей в год
-
Агент Чалова заявил, что пока не знает, где футболист продолжит карьеру
-
Агент Бэйла оценил вероятность аренды игрока
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32