Рафинья может перебраться в стан конкурента "Барселоны"

Теги рафинья алькантарабарселонаваленсия

Рафинья может перебраться в стан конкурента "Барселоны""Валенсия" заинтересована в подписании полузащитника каталонской "Барселоны" Рафиньи Алькантары, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "летучие мыши" могут предпринять попытки подписать 24-летнего хавбека "сине-гранатовых", который в текущем сезоне на поле еще не выходил из-за травмы, уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, "Барселона" сделала официальное предложение по Коутиньо. | soccernews.ru

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