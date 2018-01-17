Рафинья может перейти в "Интер" за 35 миллионов евро

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Рафинья может перейти в "Интер" за 35 миллионов евро

"Интер" не оставляет попыток приобрести бразильского полузащитника "Барселоны" Рафинью Алькантару, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, миланский клуб согласился заплатить за футболиста требуемые 35 миллионов евро и рассчитывает закрыть сделку уже сегодня.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется "Наполи".

Напомним, что 24-летний Рафинья из-за травмы не провел в этом сезоне ни одного матча.

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