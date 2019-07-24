Рафинья может перейти в клуб Серии А
"Фиорентина" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Рафинье Алькантаре, сообщает ESPN.
По сведениям издания, итальянский клуб хочет купить футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбеком интересуется "Валенсия". "Барселона" оценивает бразильца в 15 миллионов евро, так как его контракт истекает летом 2020 года.
26-летний Рафинья является воспитанником "Барселоны" и выступает за клуб с 2011 года. Всего за каталонский клуб он провел 87 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. За сборную Бразилии сыграл два матча и забил один гол.
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