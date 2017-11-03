Рафинья может покинуть "Баварию"

Защитник "Баварии" Рафинья может покинуть мюнхенский клуб уже в январе, сообщает Transfermarkt.de.

32-летний бразилец недоволен количеством игровой практики, поэтому задумался о смене клубной прописки. В его услугах заинтересован "Крузейро".

В этом сезоне Рафинья сыграл за "Баварию" 13 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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