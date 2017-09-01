Рафинья может продолжить карьеру в "Валенсии"

"Валенсия" рассчитывает до закрытия трансферного окна подписать хавбека "Барселоны" Рафинью Алькантару, сообщает Marca.

По сведениям издания, представители левантийского клуба уже связались с отцом футболиста для обсуждения перехода.

Напомним, что Рафинья сейчас восстанавливается после травмы и пока не играл в стартовавшем сезоне.

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