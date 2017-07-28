Рафинья намерен остаться в "Барселоне"

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Рафинья намерен остаться в "Барселоне"Полузащитник каталонской "Барселоны" Рафинья Алькантара не намерен менять команду в текущее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, 24-летний хавбек ввиду того, что до сих пор он не получил достойного в финансовом плане предложения от других клубов, планирует продолжить свои выступления за "сине-гранатовых". При этом, бразильца не пугает возможный приход в команду его соотечественника и потенциального конкурента Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля".

Напомним, "Барселона" провела переговоры с Мбаппе. | soccernews.ru

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