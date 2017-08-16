Рафинья намерен покинуть "Барселону"

Теги барселонарафинья алькантара

Рафинья намерен покинуть "Барселону"Полузащитник каталонской "Барселоны" Рафинья Алькантара намерен покинуть свой клуб, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний хавбек обеспокоен своими перспективами в команде, которая сменила этим летом тренера и которая намерена серьезно усилить свою среднюю линию  в текущее трансферное окно. Учитывая же приближающийся Чемпионат Мира, бразилец желает получать больше игрового времени в клубе, дабы пробиться в состав своей национальной сборной.

Напомним, "Барселона" опубликовала официальное сообщение по трансферу Паулиньо. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов