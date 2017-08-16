Рафинья намерен покинуть "Барселону"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Рафинья Алькантара намерен покинуть свой клуб, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний хавбек обеспокоен своими перспективами в команде, которая сменила этим летом тренера и которая намерена серьезно усилить свою среднюю линию в текущее трансферное окно. Учитывая же приближающийся Чемпионат Мира, бразилец желает получать больше игрового времени в клубе, дабы пробиться в состав своей национальной сборной.

Напомним, "Барселона" опубликовала официальное сообщение по трансферу Паулиньо. | soccernews.ru