Рафинья намерен покинуть "Барселону"

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Рафинья намерен покинуть "Барселону"Полузащитник каталонской "Барселоны" Рафинья Алькантара намерен покинуть свой клуб, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний хавбек, который в настоящее время продолжает восстанавливаться от травмы мениска, ввиду серьезной конкуренции в средней линии "сине-гранатовых" планирует сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно, дабы иметь возможность побороться за место в составе сборной Бразилии на Чемпионате Мира 2018-го года.

Напомним, "Барселона" дважды отказалась от приобретения Дибалы этим летом. | soccernews.ru

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