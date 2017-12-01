Рафинья не хочет отрабатывать до конца свой контракт с "Баварией"

Защитник "Баварии" Рафинья намерен уйти из мюнхенского клуба во время зимнего трансферного окна, сообщает Bild.

По сведениям издания, 32-летний бразилец не хочет отрабатывать до конца свой контракт с "Рекордмастер", который истекает летом 2018 года.

Напомним, что Рафинья собирается вернуться на родину, где в его услугах заинтересованы "Крузейро" и "Палмейрас".

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