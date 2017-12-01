Рафинья не хочет отрабатывать до конца свой контракт с "Баварией"
Защитник "Баварии" Рафинья намерен уйти из мюнхенского клуба во время зимнего трансферного окна, сообщает Bild.
По сведениям издания, 32-летний бразилец не хочет отрабатывать до конца свой контракт с "Рекордмастер", который истекает летом 2018 года.
Напомним, что Рафинья собирается вернуться на родину, где в его услугах заинтересованы "Крузейро" и "Палмейрас".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|13
|29
|2
|РБ Лейпциг
|13
|26
|3
|Шальке
|13
|24
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|21
|6
|Байер Леверкузен
|13
|20
|7
|Хоффенхайм
|13
|20
|8
|Аугсбург
|13
|19
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|13
|19
|10
|Ганновер 96
|13
|19
|11
|Герта
|13
|17
|12
|Штутгарт
|13
|17
|13
|Майнц 05
|13
|15
|14
|Вольфсбург
|13
|14
|15
|Гамбург
|14
|14
|16
|Фрайбург
|14
|12
|17
|Вердер Бремен
|13
|8
|18
|Кельн
|13
|2