Рафинья не хочет отрабатывать до конца свой контракт с "Баварией"

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Рафинья не хочет отрабатывать до конца свой контракт с "Баварией"

Защитник "Баварии" Рафинья намерен уйти из мюнхенского клуба во время зимнего трансферного окна, сообщает Bild.

По сведениям издания, 32-летний бразилец не хочет отрабатывать до конца свой контракт с "Рекордмастер", который истекает летом 2018 года.

Напомним, что Рафинья собирается вернуться на родину, где в его услугах заинтересованы "Крузейро" и "Палмейрас". 

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