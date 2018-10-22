Рафинья: "Неймар? Мы не говорим о нем"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Рафинья Алькантара прокомментировал слухи о возможном возвращении в его клуб форварда ПСЖ Неймара.

"Неймар? Мы просто о нем не говорим. Но, будучи игроком и поклонником "Барселоны", я был бы рад, если бы он вернулся. Это решение должен принять сам Неймар. Но, учитывая то, что он сделал для "Барсы" и что может сделать, это было бы хорошее подписание. Скучает ли он по Барселоне? Конечно, это один из лучших городов в мире. Этого города не хватает всем, кто его покинул", - цитирует 25-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, вчера Неймар посетил Барселону. | soccernews.ru