Рафинья: "Неймар? Мы не говорим о нем"

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Рафинья: "Неймар? Мы не говорим о нем"Полузащитник каталонской "Барселоны" Рафинья Алькантара прокомментировал слухи о возможном возвращении в его клуб форварда ПСЖ Неймара.

"Неймар? Мы просто о нем не говорим. Но, будучи игроком и поклонником "Барселоны", я был бы рад, если бы он вернулся. Это решение должен принять сам Неймар. Но, учитывая то, что он сделал для "Барсы" и что может сделать, это было бы хорошее подписание. Скучает ли он по Барселоне? Конечно, это один из лучших городов в мире. Этого города не хватает всем, кто его покинул", - цитирует 25-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, вчера Неймар посетил Барселону. | soccernews.ru

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