Рафинья останется в "Баварии"

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Рафинья останется в "Баварии"

Защитник "Баварии" Рафинья может остаться в мюнхенском клубе, сообщает Kicker.

По сведениям издания, руководство "Рекордмастер" хочет продлить с 32-летним бразильцем контракт, истекающий летом 2018 года.

В этом сезоне Рафинья сыграл за "Баварию" 33 матча и сделал 2 результативных передачи.

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