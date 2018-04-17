Рафинья останется в "Баварии"

Защитник "Баварии" Рафинья может остаться в мюнхенском клубе, сообщает Kicker.

По сведениям издания, руководство "Рекордмастер" хочет продлить с 32-летним бразильцем контракт, истекающий летом 2018 года.

В этом сезоне Рафинья сыграл за "Баварию" 33 матча и сделал 2 результативных передачи.

Не пропустите: "Бавария" интересуется хавбеком "Ливерпуля". | http://soccernews.ru