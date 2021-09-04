Рафинья отказал "Фенербахче"
Фото инстаграм Рафиньи Алькантары
Полузащитник ПСЖ Рафинья Алькантара мог оказаться в Турции, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, "Фенербахче" сделал предложение о трансфере 28-летнего футболиста.
Впрочем, сам бразилец не захотел менять команду и продолжит выступать за парижан, несмотря на дефицит игровой практики.
В этом сезоне Рафинья принял участие в одном матче ПСЖ, выйдя на замену на 88-й минуте. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
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