Рафинья отказал "Фенербахче"

Фото инстаграм Рафиньи Алькантары

Полузащитник ПСЖ Рафинья Алькантара мог оказаться в Турции, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, "Фенербахче" сделал предложение о трансфере 28-летнего футболиста.

Впрочем, сам бразилец не захотел менять команду и продолжит выступать за парижан, несмотря на дефицит игровой практики.

В этом сезоне Рафинья принял участие в одном матче ПСЖ, выйдя на замену на 88-й минуте. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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