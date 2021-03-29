Рафинья перешел в бразильский клуб

Фото: официальный сайт "Гремио"

"Гремио" объявил о переходе бразильского защитника Рафиньи.

Футболист являлся свободным агентом, поэтом достался клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до конца 2021 года.

35-летний Рафинья ранее играл за "Коритибу", "Шальке", "Дженоа", "Баварию", "Фламенго" и "Олимпиакос". За сборную Бразилии сыграл 4 матча. 7-кратный чемпион Германии, чемпион Бразилии, 3-кратный обладатель Кубка Германии, 3-кратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Кубка Либертадорес, победитель клубного чемпионата мира.

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