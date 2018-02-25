Рафинья: "Перейти в "Интер" советовали Месси и Суарес"

Бразильский полузащитник Рафинья Алькантара, права на которого принадлежат каталонской "Барселоне", рассказал, кто рекомендовал ему перебраться в миланский "Интер".

" Лео, Суарес и другие игроки "Барсы" объяснили мне, в какой исторический клуб я собираюсь перейти. Икарди? Прежде чем отправиться в аренду, я поговорил с ним, и он помог мне в мои первые дни в "Интере". Хотя он - и молод, он - отличный капитан, настоящий лидер команды ", - цитирует 25-летнего хавбека Gazzetta dello Sport.

Напомним, Рафинья определился со своим будущим. | soccernews.ru