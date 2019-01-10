Рафинья планирует покинуть "Баварию"

Защитник "Баварии" Рафинья может покинуть клуб. Об этом сообщает Bild.

В 33-летнем игроке заинтересован "Фламенго". Руководство клуба уже встретилось с футболистом и обговорило детали.

Ранее сообщалось, что Рафинья намерен покинуть "Баварию" этим летом.

Игрок перешел в "Баварию" в 2001 году из "Дженоа" за 5,5 миллиона евро. За последние восемь сезонов Рафинья в "Баварии" сыграл 225 матчей.

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