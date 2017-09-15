Рафинья принял окончательное решение о своем будущем

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Рафинья принял окончательное решение о своем будущемПолузащитник каталонской "Барселоны" Рафинья Алькантара принял окончательное решение о своем будущем, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний хавбек, который до сих пор продолжает восстанавливается от травмы, решил покинуть свой клуб в зимнее трансерное окно. Бразилец, желающий выступить в составе своей национальной сборной на Чемпионате Мира в России, намерен перейти в команду, где ему будет гарантировано предоставление стабильной игровой практики.

Напомним, со своим будущим определился и Иньеста. | soccernews.ru

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