Рафинья принял окончательное решение о своем будущем

Полузащитник каталонской "Барселоны" Рафинья Алькантара принял окончательное решение о своем будущем, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний хавбек, который до сих пор продолжает восстанавливается от травмы, решил покинуть свой клуб в зимнее трансерное окно. Бразилец, желающий выступить в составе своей национальной сборной на Чемпионате Мира в России, намерен перейти в команду, где ему будет гарантировано предоставление стабильной игровой практики.

Напомним, со своим будущим определился и Иньеста. | soccernews.ru