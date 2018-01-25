Рафинья: "Уходить из "Барселоны" всегда тяжело"

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Рафинья: "Уходить из "Барселоны" всегда тяжело"

Бразильский полузащитник Рафинья Алькантара прокомментировал свой переход из "Барселоны" в "Интер".

"Уходить из "Барселоны" всегда тяжело. Ранее я уже уходил в аренду, а затем возвращался. Нелегко покинуть клуб, в котором я находился с 13 лет. Впрочем сейчас я рад переходу в "Интер". Я полон мотивации и с нетерпением жду своего дебюта за новую команду. Мне понадобилось больше времени для восстановления после травмы, чем я думал. Но сейчас все в прошлом. Я горю желанием вернуть свою прежнюю форму", - приводит слова Рафиньи Football Italia.

Напомним, что "Интер" арендовал 24-летнего Рафинью на полгода за 3 миллиона евро. Летом миланцы могут выкупить трансфер хавбека за 35 миллионов евро. Впрочем если "Интер" попадет в Лигу Чемпионов, то право выкупа станет обязательством.

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