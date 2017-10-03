Рафинья вернется к тренировкам в 2018 году

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара из-за повреждения пропустит минимум два месяца.

24-летний футболист травмировался еще в апреле и с тех пор восстанавливается.

Ожидается, что к тренировкам Алькантара приступит в начале 2018 года.

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