Рафинья выбрал новый клуб
Бразильский защитник "Баварии" Рафинья летом сменит клубную прописку, сообщает UOL Esporte.
По информации источника, 33-летний футболист, который по окончании сезона станет свободным агентом, согласовал двухлетний контракт с "Фламенго".
Соглашение вступит в силу 1 июля, на следующий день после ухода игрока из мюнхенского клуба.
Рафинья выступает за "Баварию" с 2011 года, сыграл 261 матч и забил 6 голов.
Не пропустите: Президент "Баварии" рассказал, как Гвардиола проворачивает дорогостоящие трансферы в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Гол Джеррарда помог "Ливерпулю" обыграть "Милан" в матче легенд
-
1
"Аустрия" в товарищеском матче разгромила "Зенит"
-
Рафинья выбрал новый клуб
-
Санчо - лучший молодой игроком мира по версии Goal.com, Винисиус и Хадсон-Одои в тройке
-
Юношеская сборная России не смогла пробиться в финальную стадию Евро-2019
-
Швейцария победила Грузию в матче квалификации Евро-2020
-
Будущее Погба в "Манчестер Юнайтед" под вопросом
-
Варан опроверг слухи о желании покинуть "Реал"
-
Руй Кошта рассказал, чем Роналду отличается от других игроков
-
"Наполи" нацелился на экс-защитника "Челси" Аке
-
"Монако" и "Валенсия" поспорят за форварда сборной Португалии
-
2
Черчесов высказался о критике в адрес сборной России
-
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Крооса
-
Источник: Дешам летом возглавит "Ювентус"
-
ПСЖ нацелился на трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
Рэмзи из-за травмы не сможет выступить за Уэльс в завтрашнем матче со Словакией
-
Главный тренер сборной Казахстана: "На чемпионате мира Россия показала, что у них хорошая команда"
-
Тарасов проиграл судебный спор, пытаясь обжаловать решение по выплате алиментов
-
Сборная России продолжает подготовку к матчу с Казахстаном
-
Фанат "Спартака" рассказал о ссоре с Бариновым в самолете
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28