Рафинья выбрал новый клуб

Бразильский защитник "Баварии" Рафинья летом сменит клубную прописку, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, 33-летний футболист, который по окончании сезона станет свободным агентом, согласовал двухлетний контракт с "Фламенго".

Соглашение вступит в силу 1 июля, на следующий день после ухода игрока из мюнхенского клуба.

Рафинья выступает за "Баварию" с 2011 года, сыграл 261 матч и забил 6 голов.

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