Рафинья: "Я не люблю никого сравнивать, но Артур похож на Хави"

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Рафинья: "Я не люблю никого сравнивать, но Артур похож на Хави"

Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара поделился мнением о новичке команды Артуре.

"Я не люблю никого сравнивать, но Артур похож на Хави. Я говорю о том, как он принимает мяч, как отдает передачи. Это отличный трансфер для "Барселоны" - приводит слова Рафиньи Goal.com.

Напомним, что Артур отметился голом в товарищеском матче против "Тоттенхэма".

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