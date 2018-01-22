Рафинья: "Я отдам все силы за "Интер" на футбольном поле"

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Рафинья: "Я отдам все силы за "Интер" на футбольном поле"

Новичок "Интера" Рафинья Алькантара рассказал о своем переходе в стан "нерадзурри".

"Я действительно очень рад, это новый этап в моей жизни. Я отдам все силы за "Интер" на футбольном поле и постараюсь выиграть титулы вместе с этой командой. Я всегда ставлю перед собой максимальные задачи. Хочу выиграть с "Интером" как можно больше матчей и помочь команде квалифицироваться в Лигу Чемпионов" - приводит слова Рафиньи твиттер клуба.

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