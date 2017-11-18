Рафинья заинтересован в переходе в "Палмейрас"

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Рафинья заинтересован в переходе в "Палмейрас"Полузащитник "Баварии" Рафинья зимой может покинуть немецкий клуб.

По информации бразильской прессы, 32-летний хавбек в январе может перейти в "Палмейрас". 

В "Баварии" рассчитывают удержать игрока в составе, предложив тому новый двухлетний договор.

Читайте: "Бавария" хочет продлить Рафинью, однако футболист раздумывает над переездом в Бразилию | http://soccernews.ru

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