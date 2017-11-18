Рафинья заинтересован в переходе в "Палмейрас"

Полузащитник "Баварии" Рафинья зимой может покинуть немецкий клуб.

По информации бразильской прессы, 32-летний хавбек в январе может перейти в "Палмейрас".

В "Баварии" рассчитывают удержать игрока в составе, предложив тому новый двухлетний договор.

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