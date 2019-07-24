Рафинью Алькантару зовут в Италию
Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара близок к уходу из клуба.
Как сообщает ESPN, в услугах 26-летнего бразильца заинтересована "Фиорентина". Однако каталонцы требуют за игрока не менее 15 миллионов евро.
Отметим, что следующим летом у футболиста истекает срок соглашения с "Барселоной".
В прошлом сезоне Рафинья из-за частых травм провел всего 8 матчей и забил один гол.
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|6
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|66
|7
|Торино
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|8
|Лацио
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|59
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|Сампдория
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|12
|Удинезе
|38
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