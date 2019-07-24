Рафинью Алькантару зовут в Италию

Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара близок к уходу из клуба.

Как сообщает ESPN, в услугах 26-летнего бразильца заинтересована "Фиорентина". Однако каталонцы требуют за игрока не менее 15 миллионов евро.

Отметим, что следующим летом у футболиста истекает срок соглашения с "Барселоной".

В прошлом сезоне Рафинья из-за частых травм провел всего 8 матчей и забил один гол.

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