Рагнар Сигурдссон: "Копенгаген стал моим домом"

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Рагнар Сигурдссон: "Копенгаген стал моим домом"

Новый игрок "Копенгагена" и экс-защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон прокомментировал свой переход в датский клуб.

Ранее стало известно о переходе 33-летнего футболиста в команду. Соглашение игрока с "Копенгагеном" рассчитано до лета 2020 года.

"Я всегда чувствовал, что "Копенгаген" - мой клуб. Этот город стал моим домом. Поэтом я возвращаюсь домой. Мне приятно играть здесь, как раньше. У меня много друзей в этом городе.Всегда чувствовал уважение и поддержку со стороны фанатов. Ценю это и очень хочется вновь увидеть их", - сказал Сигурдссон.

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