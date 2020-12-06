Рахим Стерлинг становил рекорд АПЛ

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Рахим Стерлинг становил рекорд АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг стал рекордсменом английской Премьер-лиги по числу заработанных пенальти, сообщает статистический портал Opta.

По сведениям источника, футболист заработал 20 пенальти в матчах чемпионата Англии за "Манчестер Сити" и свой бывший клуб "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 25-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами, а также отдал пять результативных передач. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.

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