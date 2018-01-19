Рахимич: "Братья Березуцкие и Игнашевич будут играть еще лет пять минимум"



Тренер детско-юношеской школы ЦСКА Элвер Рахимич считает, что защитники армейцев - Сергей Игнашевич и братья Березуцкие не будут завершать карьеру в конце сезона.

"Думаю, братья будут играть еще лет пять минимум. Каждый год с момента прихода в ЦСКА Вася говорит, что закончит карьеру, но все равно продолжает. У них еще много сил. И Игнашевич тоже. Сергей – профессионал до мозга костей, находится в отличной форме, не портит картины на поле. Надеюсь, что он и братья будут играть еще не один сезон", - приводят слова Рахимича российские СМИ.

Напомним, что контракты трех футболистов с московским клубом рассчитаны до лета 2018 года.

Стоит отметить, что летом Березуцким исполнится по 36 лет, а Игнашевичу стукнет 39.

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