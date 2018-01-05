Рахимич хочет продолжить работу в ЦСКА

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Рахимич хочет продолжить работу в ЦСКА

Тренер ЦСКА Элвир Рахимич хочет продолжить работу в армейском клубе, несмотря на вхождение в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины.

"Это неожиданная для меня новость. Мне позвонили и сказали, что я назначен в тренерский штаб сборной. После праздников буду разговаривать с клубом по вопросу совмещения должностей. У меня есть желание остаться в ЦСКА, ведь сборная играет нечасто, поэтому будет возможность совмещать посты. Это шаг в моей карьере. Я надеюсь, это будет успешный опыт. А в дальнейшем хотел бы возглавить взрослую команду" - сказал Рахимич.

Стоит отметить, что 41-летний специалист с 2015 года тренирует в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА. | http://soccernews.ru

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