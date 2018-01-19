Рахимич хочет возглавить клуб РФПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич готов поработать наставником клуба РФПЛ.

Напомним, что с 2015 года Рахимич стал работать в школе армейцев.

"Если сейчас поступит предложение возглавить клуб РФПЛ, то я соглашусь.

В любом случае надо пробовать, иначе не узнаешь, способен ли ты, хватит ли сил и так далее. Желание есть. Посмотрим, что будет дальше", - сказал он.

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