Рахимич: "Игнашевич - мощное усиление для сборной России"

Бывший игрок ЦСКА Элвир Рахимич поделился мыслями по поводу вызова защитника армейцев Сергея Игнашевича в сборную России.

"Очень рад за Серёгу. На сегодняшний день сильнее защитников, чем Игнашевич и братья Березуцкие, в России нет. Опыт Сергея бесценен. Это мощное усиление сборной перед Чемпионатом Мира. Когда я выходил вместе с ним на поле, за оборону было спокойно. Я знал, что он всегда подстрахует, если опорная зона провалится. С годами Серёга ещё лучше стал выбирать позицию, читать игру соперников, а в единоборствах всегда был хорош" - сказал Рахимич.

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